Artan su faturaları Ankaralıyı isyan ettirdi! Mansur Yavaş ’Su Allah’ın nimeti’ demişti...

"ASKİ'YE DOLDURDUĞU YANDAŞLARIN MAAŞINI BİZDEN ÇIKARIYOR"

Vatandaşlar ise su faturalarının anormal artışına isyan etti:

Şakir Yüksel: Allahtan reva mı bu fatura başkanım. Su faturası, elektrik faturasının misli misli üstünde gelecek deseler inanmazdım. Su faturaları zulmüne bir dur deyin artık. bu azgınlık, kudurukluk.

Galip Çelik: Elektrik 200 250 lira geliyor. Su minimum 600 Mansur Yavaş geldiğinde su elektriğin yarısı kadardı. ASKİ'ye doldurduğu yandaşların maaşını bizden çıkarıyor. Haram zıkkım olsun!

Ahmet Yılmaz: Başkent Ankara tarihte ilk defa Mansur Yavaş döneminde, su faturası elektrik faturasını geride bıraktı. Allah'ın suyuna zam üstüne zam yaptı. 25 m3 su 750 liraya çıktı. Olsun! Mansur mercimek çorbası dağıtıyor. CHP'li belediyeler neyi yapsa yeridir. Çünkü CHP halka zulmetmek için vardır. Hiç değişmez.

Yavuz Engin: Su faturası ikiye katladı önce 320 TL oldu şimdi 750 TL. Doğalgazı ve elektriği ikiye katladı. Yüzde 35-50 ile açıklanacak zam değil bu. Bir şark kurnazlığı var ama bakalım çıkar kokusu.

Özgür Büyükkaya: Elektrik faturamdan çok su faturası geldi. Sadece duş alıp, çamaşır ve bulaşık makineleri çalıştırıyoruz. Onlar da her gün çalışan makineler değil! Yemekleri bile hazır su kullanarak yapıyoruz. Tam 455 TL fatura gelmiş! Bu kadar zam mı olur?

Recep Sayı: 5 sene önce evime en düşük su faturası gelirdi, şuan evime gelen en yüksek fatura su faturası.

Yusuf Arpacı: Elektrik faturasının iki katı su faturası ödüyoruz. Bu durum bizleri rahatsız ediyor. Sözde vatandaşa destek verdiğini söyleyen Mansur Yavaş bu vesile ile halkı soyuyor.

Özgül Dem: Su faturası elektrik faturasını geçti yuh artık diyorum. 50 lirayı aşmayan fatura dönemi ile aynı metreküp suya 280 TL ödemek nedir? Ankara'da gerçekten söylenebilecek söz kalmadı. Cebimizdekiler de dahil her şeye çöküyorlar. Bu işin sonu nereye gidiyor acaba?