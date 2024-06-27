Cumhur İttifakı’nda birlik ve dayanışma zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Önceki gün TBMM'de partisinin grup toplantısında tansiyon sorunu yaşadığı için oturarak konuşmasını gerçekleştiren Bahçeli, dün Külliye'de Erdoğan tarafından kabul edildi. Siyasetteki normalleşme sürecini ele alan liderler, ittifakın sağlam temeller üzerinde devamlılığı konusunda mutabık kaldı. Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la da basına kapalı olarak görüşme gerçekleştirdi.Başkan Erdoğan dün Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırı ve tehditleri, Gazze'deki gelişmeler ele alındı. İsrail'in çatışmaları yayma gayretlerinin son derece tehlikeli olduğunu kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin bu saldırgan politikalara karşı Lübnan'ın yanında olduğunu ifade etti. Erdoğan, çok geç olmadan uluslararası toplumla İslam dünyasının bölgesel ve küresel barışı tehdit eden İsrail'e "Artık yeter" demesi gerektiğini belirtti. ANKARA