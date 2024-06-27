Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi kurulmuştur

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın dimdik ayakta olduğunu vurguladı. Erdoğan, "15 Temmuz gecesi darbecilere karşı meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı sapasağlam ayaktadır" dedi.Siyasette yumuşama çabalarının muhalefeti normalleştirme çabası olduğunu söyleyen Erdoğan, "Sıkılı yumrukları açacak olan, hançerleri kınına koyacak olan, dilini, söylemini, siyaset tarzını düzeltecek olan, yumuşaması gereken, normalleşmesi gereken muhalefettir" ifadelerini kullandı.İslam dünyasının birlik içinde davranması gerektiğini belirten Erdoğan, "Yiyecek bir lokma ekmek bulamadığı için derisi sırtına yapışan Gazzeli çocukların fotoğrafı, modern dünyanın utanç defterine yazıldı. Bu fotoğraf, İslam âleminin acizliğinin de bir sembolü olarak acıyla hatırlanacak" diye konuştu. Erdoğan, partisinin grup toplantısında özetle şu mesajları verdi:İsrail, daha önceki bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da kan dökmeye, bomba yağdırmaya devam etti. Yiyecek bir lokma ekmek bulamadığı için derisi sırtına yapışan Gazzeli çocukların fotoğrafı, modern dünyanın utanç defterine yazıldı. Bu fotoğraf, İslam âleminin acizliğinin de bir sembolü olarak acıyla hatırlanacak.Ecdadımız tarih boyunca Filistin'e nasıl sahip çıktıysa biz de aynı ruh, kararlılık ve cesaretle Filistin'e sahip çıkıyoruz. Birileri Türkiye'de farklı, siyasi kariyerlerinin icazet kapısı olarak gördükleri Avrupa'da farklı konuşabilir, Batılı ağababalarından aferin almak, onlara şirin gözükmek, onların gözüne girmek için Filistin direnişine çamur atma peşinde koşabilir. İçeride ve dışarıda hakkı konuşacak, hakikati savunacak, masumların yanında, katillerin ise dimdik karşısında duracağız. Kimse bizden küresel siyonist şebekenin baskılarına boyun eğmemizi, zalimler karşısında düğme iliklememizi beklemesin.İsrail'in şımarıklığına ve hukuk tanımazlığına verilecek en etkili cevabın, Filistin devletinin tanınması olduğunu vurguladık. Çok daha fazla sayıda ülkenin Filistin'i tanıması için temaslarımızı sürdüreceğiz. Gazze'yi yakıp yıkan İsrail'in, şimdi de gözünü Lübnan'a diktiği anlaşılıyor. Batılı güçlerin, kameralar önünde farklı konuşsalar da, perde arkasında İsrail'in sırtını sıvazladıklarını, hatta desteklediklerini görüyoruz. Lafa gelince özgürlükten, insan hakları ve adaletten dem vuran devletlerin, Netanyahu gibi bir ruh hastasının esiri olmaları, son derece vahimdir, zavallılıktır.Samimiyetimizeve iyi niyetimize rağmen, muhalefetin çabalarımıza nasıl karşılık verdiğini milletimiz görüyor. Ülkemizin, milletimizin çıkarları için yapıcı davranmaya çalışırken; CHP Genel Başkanı'nın, nezaket üslubunu da aşarak, siyaseti nasıl gerilime sürüklemeye çalıştığını bütün milletimiz yakından izliyor. İade-i ziyaretimizin üzerinden daha iki gün geçmeden yapılan ve daha sonra dozu sürekli artırılan "çiğlikleri" herkes takip ediyor. "Hazım problemi" yaşadıkları anlaşılıyor.İktidar partisiyle ana muhalefet partisi arasında siyasi ittifak olmaz. Uzlaşma, normalleşme, yumuşama olur, ama ittifak olmaz. Zira iktidar ve ana muhalefet arasındaki ittifak, siyasetin de, demokrasinin de, çok partili sistemin de fıtratına aykırıdır. Zaten biz böyle çaba içinde değiliz. Günlük siyasi tartışmaların dışında tutulması gerektiğine inandığımız; ülkemize, milletimize ve devletimizin güvenliğine dair konularda bir ortak bakış açısını, bir ortak duyguyu yakalamaya çalışıyoruz.DiyarbakırÇınar ve Mardin Mazıdağı'nda çıkan anız yangını milletçe hepimizin yüreğini yaktı. Devletimizin ilgili tüm kurumları ilk andan itibaren yangını söndürmek için seferber oldu, yangına müdahale noktasında gereken neyse yapıldı. Yaraların sarılması, oluşan zararın telafi edilmesiyle ilgili gerekli süreçler devam ediyor. Acil yardım ödeneğiyle devletimiz maddi destek sağlamaya başladı. Adli ve idari tahkikat neticesinde yangının çıkış nedenleri hiçbir soru işaretine mahal bırakmayacak şekilde ortaya konacak. Bir tarafta devletimiz, tüm kurumlarıyla yangını söndürmek için adeta canını dişine takarak çalışıyor, diğer tarafta, bakıyorsunuz, bir avuç kefen hırsızı, ahlaksızca "selden kütük kapma" yarışına giriyor. Kimse kusura bakmasın, bunun adı siyasi nebbaşlıktır, milletin acısını, sıkıntısını, yürek yangınını istismar etmektir.DEM Partililerin son provokasyonlarına dikkat çeken Erdoğan, bunların aslında kimin vekili olduğunun, milletçe birleşilen spor müsabakalarında da ortaya çıktığını vurguladı. Erdoğan, "Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, Portekiz maçı sonrasında bu zihniyete mensup kansızların milletin sinir uçlarıyla oynama girişimleri masum değildir. Kandil'in ayak takımına, azılı ve kadrolu militanlarına meydanı bırakmadık, bırakmayacağız" dedi.Biz 22 yıldır, kimi zaman yalnız, kimi zaman da samimi dostlarımızla bu yolu yürüyoruz. 22 yıl boyunca CHP'den hoşgörü de görmedik, nezaket de görmedik bundan dolayı hiçbir şey kaybetmedik. Bugün de siyasi bir kazanç peşinde değiliz. İstiyoruz ki, CHP gerilim siyasetini artık bıraksın, normalleşsin, milli iradeyle barışsın ve bundan da milletimiz ve demokrasimiz kazançlı çıksın.Netanyahu'nun, Batı'nın da rızasıyla savaşı bölgeye yayma planları büyük bir felakete yol açacaktır. Bu kanlı planlara karşı Batı'dan önce İslam âlemive Ortadoğu'daki kardeş ülkelerin tepki göstermesi gerekir. İslam dünyasının, üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi hareket ettiğini üzülerek müşahede ediyoruz. Bölgedeki diğer ülkeleri de Lübnan'la dayanışma içinde olmaya davet ediyorum.