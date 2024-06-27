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Giriş Tarihi: 27.6.2024 09:35 Son Güncelleme: 27.6.2024 10:18

İzmir’de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Buca’daki bir apartman dairesinde saklanan ve haklarında yakalama kararı bulunan 2’si ihraç öğretmen 4 şüpheli yakalandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde, Terör Suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü'nün yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon için düğmeye basıldı. FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan örgüt mensuplarının Buca Çamlık Mahallesi 821 Sokak No:34 apartman dairesinde saklandıkları yönünde istihbarı bilgiler alındı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında harekete geçildi. Kısa süre içerisinde belirlenen adrese ekipler tarafından baskın düzenlendi. 2'si ihraç öğretmen olmak üzere 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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İzmir’de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
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