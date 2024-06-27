İzmir’de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde, Terör Suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü'nün yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon için düğmeye basıldı. FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan örgüt mensuplarının Buca Çamlık Mahallesi 821 Sokak No:34 apartman dairesinde saklandıkları yönünde istihbarı bilgiler alındı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında harekete geçildi. Kısa süre içerisinde belirlenen adrese ekipler tarafından baskın düzenlendi. 2'si ihraç öğretmen olmak üzere 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.