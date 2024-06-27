Muğlalı arıcılardan Gazze’ye çam balı

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) ve Kızılay tarafından yapılan organizasyonda toplam 20 bin 848 şişe çam balı Gazze'deki İsrail'in zulmü altında yaşam mücadelesi veren Filistinlilere bağışlandı. Kızılay'a ait araçlarla yola çıkan bağışlar Vali İdris Akbıyık'ın katıldığı törenle dualarla uğurlandı. Gazze'de yaşanan drama dikkat çeken Vali Akbıyık, "Gazze'de İsrail'in zulmü altında yaşam mücadelesi veren Filistinli kardeşlerimize destek olmak amacıyla bu çalışmayı yapan, destek ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.