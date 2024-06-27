Tüm Bel-Sen CHP Genel Merkezi’ne sordu: Tugay, hangi partinin belediye başkanı?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT ve İZSU genel müdürlüklerinde görevli kamu emekçilerinin örgütlü olduğu Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) İzmir Şubesi ile büyükşehir belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri krize dönüştü. Kültürpark'ta çalışma ofislerinin bulunduğu alanda yürüyüş yapan memurlar Başkan Tugay'ı toplu iş sözleşmesindeki tutumundan vazgeçmeye çağırdı.

TUGAY KAMUOYUNU YANLIŞ BİLGİLENDİRİYOR

Başkan Tugay'ın 'sözleşme imzalanmazsa kazanılmış haklar gider' açıklamasına yanıt veren Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Cevdet Keleş "Aradan geçen günlere ve kamu emekçilerinin büyüyerek devam eden eylemlerine rağmen Tugay, kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye devam ettiği gibi 26 Haziranda İzmir Ticaret Odası'ndaki toplantıya emekçilerden kaçarak polis eşliğinde girmesinin ardından belediye sayfalarından ve basın aracılığıyla yaptığı yazılı açıklama ile üstüne üstlük emekçileri haklarını ödememekle tehdit etmiştir. Bizler, Cemil Tugay'ı Karşıyaka Belediyesi'ndeki antidemokratik tutumlarından ve aylarca ödenemeyen emekçi maaşlarından tanıyoruz" dedi.

YANGINA KÖRÜKLE GİDİYOR

Başkan Tugay'ı yangına körükle gitmekle suçlayan Keleş "Ancak kendisi hala İzmir Büyükşehir Belediyesi emekçilerini tanımamakta ısrar ediyor olmalı ki İzmir Ticaret Odası'ndaki toplantıya girerken yaptığı jest ve mimikleri ile toplantı sırasında emekçilerle dalga geçer gibi yaptığı tehdit açıklamaları ile emekçileri hafife alma ve umursamama tavrını sürdürüyor, hali hazırda yarattığı toplu sözleşme yangınına körükle gidiyor." diye konuştu.

EYLEMLERİ TEHDİTLE BİTİRMEYE ÇALIŞIYOR

Tugay'ın Kurban Bayramında emekçilerin 7 bin lira civarındaki kazanılmış hakkına el koyduğunu hatırlatan Keleş, "Başkan açıklama yaparak eğer benim istediğim sözleşmeyi imzalamazsanız 7.000 TL dolayındaki ücretinize de el koyarım.' diyerek emekçileri tehdit etmektedir. Baskılarla ve yanlış bilgilendirmelerle baş edemediği eylemleri tehditler ile bitirmeye çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

CEMİL TUGAY HANGİ PARTİNİN BELEDİYE BAŞKANI?

Cumhuriyet Halk Parti Genel Merkezi'ne de seslenen Keleş "Bir sorumuz da işçilerin, kamu emekçilerinin ve emeklilerin açlık sınırı ve yoksulluk sınır altındaki ücretleri için AKP hükümetini ve Temmuz zamlarını işaret eden ve 30 Haziran'da Gebze'de 'Emek Mitingi' düzenleyecek Cumhuriyet Halk Partisi'ne! Cemil Tugay, hangi partinin belediye başkanı? Partiniz, Emek Mitingi düzenlerken yoksulluk sınırı altında ücret alan kamu emekçilerini 'maaşlarınızı biraz daha keserek sizleri açlık seviyesinde çalıştırırım' diyen Cemil Tugay, partinizi temsil ediyor mu?" diye sordu. Keleş,Tugay'ın geri adım atmaması. memurlardan kaçmaya devam etmesi halinde İzmir Ticaret Odası'nda olduğu gibi İzmir'in her yerinde de kamu emekçilerinden kaçmak zorunda kalacağını sözlerine ekledi.

