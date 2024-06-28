1 Mayıs olaylarına ilişkin tutuklanan 11 şüpheli tahliye edildi

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 28 polis memurunun yaralandığı olaylara karıştığı değerlendirilen şüphelilere yönelik birden fazla operasyon düzenlenmiştir. Bazı şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 15 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

11 ŞÜPHELİ TAHLİYE EDİLDİ

Açılan dava kapsamında incelemesi yapan Asliye Ceza Mahkemesi, 11 şüphelinin adli kontrol şartıyla tahliyesine diğer 4 şüphelinin ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Şüphelilerin yargılaması 4 Eylül'de başlayacak.