CHP’li iki belediyeden TOKİ planlarına itiraz

CHP'li İzmir Büyükşehir ve Karabağlar Belediyesi, kentsel dönüşüme yine takoz koydu. İtirazlar sonucu yılan hikâyesine dönen Karabağlar'daki kentsel dönüşüme CHP'den bir itiraz daha geldi. Bilindiği üzere TOKİ, İzmir'de yapı stoku bakımından en sakıncalı ilçelerden biri olan Karabağlar'da dar gelirli vatandaşları depreme dayanıklı konut sahibi yapmak için harekete geçmişti. Bu kapsamda Uzundere semtinde İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne tahsis edilen 80 hektarlık alanın 42 hektarlık bölümü Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından toplu konut alanı olarak ayrıldı. Projeye çoğu Karabağlar ilçesinden olmak üzere 30 bin aile başvurdu. Noter huzurunda yapılan kura ile 809 hak sahibi belirlendi. Geri kalan 38 hektarlık arazide ise üniversite kurulması öngörüldü. TMMOB'a bağlı meslek odaları ile birlikte hareket eden CHP'li Karabağlar Belediyesi her seferinde planları yargıya taşıdı.Aradan geçen 4 yıllık süreçte planlar 3 kez iptal edildi. Tüm engellemelere rağmen TOKİ yılmadı. Mahkemelerin verdiği iptal gerekçeleri de dikkate alınarak hazırlanan yeni plan geçtiğimiz günlerde askıya çıktı. Ancak tüm bunlara rağmen askıya çıkan planlara İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Karabağlar Belediyesi'nden tekrar itiraz geldi. Yaşananlara tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP'de isimlerin değiştiğini ancak zihniyetin değişmediğini belirtti.