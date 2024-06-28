İsrail küresel güvenliği tehdit ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail'in katliamları küresel güvenliği de tehdit etmekte. Uluslararası toplumun artık ağırlığını koyması lazım. Gazze'de acil ateşkes ilan edilmeli" dedi. Erdoğan ayrıca, "Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimizdir. Birliğin de Türkiye'ye benzer bir perspektiften yaklaşmasının müşterek menfaatimize olduğu aşikâr" diye konuştu. Başkan Erdoğan, Estonya Cumhurbaşkanı Karis ile ortak basın toplantısında şunları söyledi:Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizin altını çizdim. Yıkımın bir an evvel son bulması ve taraflar için adil, nihai çözüme ulaşılması ancak diplomasiyle mümkündür. Taraflara yönelik bu yöndeki telkinlerimizi sürdürüyoruz. Rusya'nın dışlandığı girişimlerin arzu edilen sonuçları vermeyeceğine dair görüşümüzü de koruyoruz.İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlar sadece bölgesel istikrarı değil, küresel güvenliği de tehdit etmektedir. Gazze'deki bu barbarlığın sorumluları uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir. Gazze'deki insani felaketin sona ermesi için öncelikle acil ateşkes ve insani yardımların ulaştırılması ihtiyacı devam ediyor. Türkiye olarak bu konularda elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Kalıcı barış iki devletli çözümden geçiyor. Uluslararası toplumun artık ağırlığını koyması lazım.429 milyon dolara ulaşan ticaret hacmimizi ve karşılıklı yatırımlarımızı daha da artırabiliriz. Geçen yıl tesis ettiğimiz ekonomi ve ticaret ortak komitesinin ilk toplantısını en kısa zamanda Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Bu toplantıyla ekonomik ve ticari ilişkilerimiz bakımından yeni bir yol haritası da belirleyeceğiz. NATO müttefikleri olarak savunma sanayii alanında tesis ettiğimiz mevcut işbirliğini ilave somut projelerle geliştireceğiz. Bilim ve teknoloji, eğitim, kültür ve turizme uzanan geniş yelpazede ilişkilerimizin çeşitlendirilmesini addediyoruz. Dijital dönüşüm, dijital uygulamalar, siber savunma konularında Estonya önemli konuma sahip. Yakın ikili ilişkilerimizin ve NATO bünyesindeki dayanışmamızın sağlam temeller üzerinde güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Türkiye- AB ilişkileri, güncel, bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. AB'ye tam üyelik stratejik hedefimizdir. AB'nin de Türkiye'ye benzer bir perspektiften yaklaşması müşterek menfaatlerimize olduğu aşikâr. Estonya'nın da bu anlayış temelinde Türkiye'ye desteğinin artarak devam edeceğine inanıyorum.Estonya Cumhurbaşkanı Karis de Türkiye'nin bölge güvenliği ve NATO'ya katkısının kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi. Karis, "Türkiye AB'ye önemli bir aday ülke, Estonya Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyor. AB Türkiye ile diyaloğunu devam ettirmeli ve derinleştirmelidir. İlişkilerin ahde vefa ilkesi içinde yürütülmesiyle birçok açmaz aşılabilir. Türkiye göç konusunda AB için önemli bir partner" diye konuştu. Ortadoğu'da hızlı bir siyasi sürece ihtiyaç olduğunu söyleyen Karis, İsrail'in Refah saldırısından sonra insani yardıma ihtiyacın arttığını kaydetti. Karis, BM'de Filistin'in tam üyeliğini desteklediklerini ifade etti.Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Estonya Cumhurbaşkanı Karis'i resmi törenle karşıladı. Karis'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan, Karis'i Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Karis'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde milli marşlar çalındı. Karis, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.Türkiye ile Estonya arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100'üncü yıldönümüne denk gelen ziyaret kapsamında, ikili münasebetlerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.