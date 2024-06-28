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Giriş Tarihi: 28.6.2024

Özkan Apartmanı müteahhidi tahliye oldu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Özkan Apartmanı müteahhidi tahliye oldu
Asrın felaketinde Adıyaman'da 8 katlı Özkan Apartmanı bitişik nizam olduğu binadan koparak arka tarafta bulunan binanın üzerine yıkıldı. Aralarında depremden 5 ay önce evlenen 27 yaşındaki Hâkim Nazlıcan ve 28 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Tamer Levent çiftinin de bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.



Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan hakkında dava açılan yapı sahibi sanık Mehmet Özkan, davanın önceki gün görülen duruşmasında tahliye edildi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz etti.
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Özkan Apartmanı müteahhidi tahliye oldu
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