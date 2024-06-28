Özkan Apartmanı müteahhidi tahliye oldu

Asrın felaketinde Adıyaman'da 8 katlı Özkan Apartmanı bitişik nizam olduğu binadan koparak arka tarafta bulunan binanın üzerine yıkıldı. Aralarında depremden 5 ay önce evlenen 27 yaşındaki Hâkim Nazlıcan ve 28 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Tamer Levent çiftinin de bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan hakkında dava açılan yapı sahibi sanık Mehmet Özkan, davanın önceki gün görülen duruşmasında tahliye edildi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz etti.