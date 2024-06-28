Tıp sana minnettar Fehmettin astsubayım

Denizli'de yaşayan emekli astsubay Fehmettin Saymaz, zatürre teşhisiyle götürüldüğü Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'nde 2013'te 67 yaşındayken vefat etti. Vasiyeti üzerine yakınları, Saymaz'ın bedenini kadavra olarak kullanılmak üzere Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağışladı.Üniversitede yaklaşık 11 yıl tıp öğrencilerinin eğitimi için kullanılan Saymaz'ın bedeni, yine ailesinin talebi üzerine defnedilmek üzere kardeşi Ergin Saymaz, kızları Çiğdem Saymaz Narlı ve Semra Kama'ya törenle teslim edildi. Çiğdem Saymaz Narlı, babasının askeri hastanede röntgen teknisyeni olarak görev yaptığını söyledi. Narlı "Babam haberlerde, doktor adaylarının kadavra olmadığı için sıkıntı yaşadığını görmüş. Kadavra ihtiyacı olduğunu duymuş, 'Vefat edersem beni kadavra olarak bağışlayın' diye ısrar etti" dedi.BUÜ Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Şendemir ise "Uzunca süre insanlığa hizmet etmiş Fehmettin Saymaz'ı ve yakınlarını şükranla uğurlamak istiyoruz. Büyük bir borçtur, öğrencilerimiz buna saygıyla yaklaşıp alabilecekleri en büyük eğitim ve bilgiyi Fehmettin Saymaz'dan aldı" dedi.