Türkiye, ABD seçimleri münazara arasında tanıtıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) yürüttüğü çalışmayla ülkemiz, ABD'de yılın en önemli olayı olarak görülen başkanlık seçimleri münazaralarında dikkat çekici bir tanıtım kampanyasıyla izleyicilerin karşısına çıktı. İstanbul reklamları, 27 Haziran 2024 tarihinde CNN kanalında saat 21.00'de başlayan ilk başkanlık tartışma programı sırasında yayınlandı. Program öncesi, arası ve sonrası olmak üzere 3 farklı zaman diliminde gösterilen reklam spotlarıyla Türkiye'nin eşsiz güzellikleri ve kültürel zenginlikleri tanıtıldı. Tartışma programı arası yayınlanan ilk reklam, 'Go Türkiye' sloganıyla dikkat çekti. Bu reklamlar, ABD'deki izleyicilere ek olarak CNN International üzerinden 200'den fazla ülkede de yayınlandı, böylece ülkemizin tanıtımı küresel düzeyde geniş bir kitleye ulaştı" denildi.

Türkiye'nin tanıtım kampanyasının, ülkenin turistik cazibesini ön plana çıkararak, ABD başkanlık seçimlerinin yoğun ilgi gören atmosferinde milyonlarca izleyiciye ulaşmasını sağladığı belirtilerek, "Yıl sonuna kadar devam edecek kampanya dahilinde İstanbul dışında Türkiye'nin diğer önemli turizm destinasyonları da tanıtılacak, dijital platformlarda da gösterimler devam edecek. TGA, ülkemizin turizm potansiyelini global düzeyde tanıtma misyonunu sürdürerek, Türkiye'nin dünya çapında bilinirliğini artırıyor" ifadelerine yer verildi.