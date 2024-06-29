Başkan Saygılı’dan ‘suya zam’a tepki! Göz boyama indiriminin çok daha fazlası zam olarak faturalara yansıyacak

Sosyal medya hesabından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin suya yaptığı zamla ilgili açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, şu ifadeleri kullandı, "Bugün olağanüstü toplanan İZSU Genel Kurulu'nun tek gündem maddesi vardı: 'zam.' Memurlarına haklarını vermeyerek TİS kriziyle boğuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi bu durumu olağanüstü görmedi. CHP Genel Merkezi'nde üretilip İzmir'e yollanması planlanan 'vesayet vekili' yöntemiyle iradesi ipotek atlına girecek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi bu durumu da olağanüstü görmedi. Ama iş 'zam' yapmaya, vatandaşın çeşmesinden akan suya %45 gibi fahiş artış yapmaya gelince durum bir anda olağanüstü olup İZSU Genel Kurulu tek gündem maddesiyle toplandı.

Ve bugün zam kararı alındı. Belediye Meclisi'nde AK Parti ve MHP gruplarının ret oylarına rağmen CHP'lilerin oylarıyla %45'lik zam kararı kabul edildi. Bu haliyle; İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Haziran ayında yapılan göz boyama indiriminin çok daha fazlası zam olarak faturalara yansıyacak. Bunun adı 'illüzyon siyasetidir.' Vatandaşı kandırmak, kaşıkla verip kepçeyle almaktır. İsterdik ve beklerdik ki konu 'zam' yapmak olduğunda, vatandaşın cebinden elini çekmeyen CHP belediyeciliği aynı özveri ve hızlı çözüm yöntemlerini; işçilerin, memurların ve hizmet bekleyen İzmirlinin hakkını verirken de göstersin. Ama yine olmadı, yine yapmadılar" ifadelerini kullandı.