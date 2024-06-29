Hızır gibi yetişiyorlar

Sağlık Bakanlığı tarafından 2009'da hizmete sokulan ambulans helikopter, Trabzon'un yanı sıra Rize, Giresun, Artvin gibi tüm bölgeye hizmet vermeye devam ediyor. Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Hava 61 Ambulans Helikopter, bu ay 37 hastaya ulaşarak hastanelere ulaştırdı. Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, helikopter ambulansın yaz mevsiminde daha çok ihbarla gelen yaylalara uçuş yaptığını belirterek "Yazın daha çok yaylalarda uzak ilçelerde, Giresun'un Şebinkarahisar, Alucra ilçelerinde vakaların olması durumunda helikopter ambulans hızır gibi yetişiyor" dedi.