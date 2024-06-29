İBB, 30 tecrübeli personeli işten attı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim döneminde 'Çalışan hiçbir emekçinin ekmeğine dokunmayacağız' demesine rağmen 2019-2023 tarihleri arasında 23 bin kişiyi işinden etti ve yerine 66 bin yeni personel aldı. Emekçilerin işsiz bırakılarak yoksulluğa itilmesine yönelik tepkiler sürerken benzeri bir olay İSPARK'ta yaşandı. 2023'te İSPARK Genel Müdürü olan Ali Arzuman, çoğu tecrübeli 30 personelin işine son verdi. İşsiz bırakılanlardan birinin ise eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın yakını olduğu öğrenildi. Daha önce İSPARK'taki emekçilerin maaşına 'İflasın eşiğindeyiz' gerekçesiyle zam yapmamasıyla gündeme gelen Genel Müdür Arzuman'ın FETÖ'den kapatılan bir üniversitede insan kaynakları direktörlüğü yaptığı öne sürüldü. FETÖ'cü olduğu öne sürülen Arzuman, iddialar sonrasında tüm sosyal medya hesaplarını kapattığı görüldü.