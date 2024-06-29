Kardeş Suriye’yle önümüzde engel yok

Başkan Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazıının ardından gezetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı. Suriye Devlet Başkanı, "Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik tutumumuz olumlu. Bu yöndeki tüm girişimleri memnuniyetle karşılarız" sözlerinin sorulduğu Başkan Erdoğan tarihe not düşülecek flaş açıklamalarda bulundu.Suriye ile ilişkilerin yeniden kurulmaması için herhangi bir sebep yok. Biz Suriye'yle bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Suriye'nin de içişlerine karışmak gibi bir derdimiz, bir hedefimiz asla olamaz. Çünkü Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluktur. Nasıl ki biz Suriye'yle ilişkilerimizi çok çok canlı tuttuysak geçmişte, ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz Sayın Esed'le biz bu görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur. Suriye'nin içişlerine karışmak gibi de bir derdimiz asla yok.BaşkanErdoğan, İstanbul'da binaların çökmesine ve kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin soruya yanıt verdi: Kentsel dönüşüm dediğimiz olayın temelinde ne yatıyor? İşte bu tür birçok kaçak yapıların, birçok zemin etütlerinin doğru dürüst yapılmadığı yerlerde biliyorsunuz kentsel dönüşüme gidelim ki işi sağlama bağlamış olalım. Kentsel dönüşümün altında yatan gerçek bu ve şu anda yıkılan binalarda da sıkıntı bakıyorsunuz üç kat kaçak yapılmış ve bu üç kat kaçaktan dolayı da burada böyle bir yıkım söz konusu olmuş. Maalesef bunları bundan sonra da yaşayacağımızı çok açık, net söylemek isterim. Belediye başkanlığından gelmiş bir Cumhurbaşkanı olarak bu tür şeyleri iyi bilirim. Bundan sonraki süreçte de eğer biz kentsel dönüşümle zemin etütlerinden başlayıp bütün bu TOKİ'yle imtihanları nasıl başarılı bir şekilde verdiysek istiyoruz ki bütün ülkemizin genelinde bu tür yapıların çok çok kontrollü bir şekilde yapılarak adımlarımızı atalım ve işi sağlama bağlayalım.Başkan Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yle görüşmesi ve Cumhur İttifakı'na dair soruya ise şu cevabı verdi: Cumhur İttifakı'nın önemli bir temsilcisi olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle uzun bir süredir çalışıyoruz. Devlet Bey'le yaptığımız görüşmeler var ve bu görüşmelerimizi ara vermeden devam ettirdik, devam ettiriyoruz. Burada herhangi bir suistimale fırsat vermeyi düşünmedik. Yine Devlet Bey'le şu anda ülkemizin siyasi gelişiminde neler var, neler oluyor, ne gibi tedbirler almamız gerekir, bunların değerlendirmesini yaptık, bunların görüşmesini yaptık ve her görüşmemizde de nereden bakarsanız yani bir saat civarında bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Ve bu değerlendirmelerle birlikte gerek MHP gerekse AK Parti olarak adımlarımızı atıyoruz.