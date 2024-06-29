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Giriş Tarihi: 29.6.2024 17:55

Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ üyesi, 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu, 7 kişinin Edirne'de yakalandığını bildirdi.

AA
Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5’i FETÖ üyesi, 7 kişi yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs, Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ üyesi, 7 kişi yakalandı
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