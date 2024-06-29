Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5’i FETÖ üyesi, 7 kişi yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs, Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 29, 2024
Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs, Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü… pic.twitter.com/F3QIghX8rl