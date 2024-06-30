Aynı otomobili günde 3 kez sattılar

Dünya çapında aranan Hollandalı uyuşturucu baronu Joseph Johannes Leijdekkers ve şebekesine yönelik Avrupa'da başlatılan "Cherokee" soruşturması, Leijdekkers'in İstanbul ve Bodrum'da bulunduğu bilgisi üzerine Türkiye'ye uzamıştı. Şebeye yönelik geçen yıl Türkiye'de düzenlenen 3 ayrı operasyonla şebeke üyesi çok kişi gözaltına alınırken, emniyetin talebi üzerine hazırlanan MASAK raporunda kara paranın nasıl aklandığına dair detaylar yer aldı.Raporda, Leijdekkers'in yanı sıra, suç örgütünün Türkiye ayağında liderlik yapan Abdullah Alp Üstün'ün uluslararası uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri geliri birlikte akladıkları tespiti yer aldı. İstanbul Etiler'deki ünlü bir oto galerinin sahibi Hasan Lala ise örgütün kara parasını aklayan isimler arasında yer aldı.Lala'nın gerçek sahibi olduğu ancak resmiyette başkasına ait görünen 7 farklı şirketin, paranın aklanmasında kullanıldığı belirlendi.Suçtan elde edilen ve kendilerine ait nakit parayla bazı kişi ve şirketler üzerinden sıfır araç alan şebekenin, alınan araçları aynı gün ya da çok kısa süre içerisinde şüpheli şirketler üzerinden başka şirketlere sattıkları belirlendi.Hasan Lala'nın eşi Duygu Lala ve yakınları tarafından alınan araçlar da incelendi. Şebekenin Hasan Lala'nın eşi Duygu Lala'nın kullanımına verilmek üzere ismi ile uyumlu 34 DUY 02 Mercedes marka aracı suçtan elde edilen nakit parayla başka bir şirkete sıfır olarak aldırıldığı, aynı gün Hasan Lala'nın kontrolündeki otomotiv firması tarafından satın alındığı, yine aynı gün Lala ailesinin avukatına satıldığı belirlendi. Bu şekilde aynı otomobilin bir günde 3 kez satıldığı belirlendi.