İlahi sanatçısından şehide özel beste

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan 12 askerden Kırıkkaleli Er Semih Yılmaz (23) için sanatçı olan dayısı albüm yaptı. Şehit yeğeni için beste yapan ilahi sanatçısı Abdul Samet Çelik, "Şehidimiz Semih yeğenim çok cesur bir gençti. Bu askerliğine de yansımış ki şehit olan asker arkadaşlarını sırtına alıp taşımış ve bu kutsal dava uğrunda da şehit olmuştur. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.Ey ŞehidimOn iki kardeş idik düştük yollaraVatan aşkı için çıkarız dağlaraAğlama anneciğim sen oğlunaŞehitlik sevdası dolar cihanaSelamlar gelmiştir cennetten sanaPeygamber övgüsü aldın şehidimCennetten biçmişler kefenin seninTabuta sığmaz oldu nazik bedeninBedir'den Uhud'dan şehadet gelirYiğitlik sevdaları destandan gelirHamza'dan Ali'lerden şehadet gelirEy şehidim ey Semih'im