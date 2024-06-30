İlahi sanatçısından şehide özel beste

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan 12 askerden Kırıkkaleli Er Semih Yılmaz (23) için sanatçı olan dayısı albüm yaptı. Şehit yeğeni için beste yapan ilahi sanatçısı Abdul Samet Çelik, "Şehidimiz Semih yeğenim çok cesur bir gençti. Bu askerliğine de yansımış ki şehit olan asker arkadaşlarını sırtına alıp taşımış ve bu kutsal dava uğrunda da şehit olmuştur. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.
Abdul Samet Çelik'in bestesi şu şekilde:
Ey Şehidim
On iki kardeş idik düştük yollara
Vatan aşkı için çıkarız dağlara
Ağlama anneciğim sen oğluna
Şehitlik sevdası dolar cihana
Selamlar gelmiştir cennetten sana
Peygamber övgüsü aldın şehidim
Cennetten biçmişler kefenin senin
Tabuta sığmaz oldu nazik bedenin
Bedir'den Uhud'dan şehadet gelir
Yiğitlik sevdaları destandan gelir
Hamza'dan Ali'lerden şehadet gelir
Ey şehidim ey Semih'im