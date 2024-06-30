Liderin 10 günü

Çok yönlü ve etkin diplomasi anlayışıyla temaslarını sürdüren Başkan Erdoğan önümüzdeki ay art arda önemli zirvelere katılacak. Kazakistan'ın başkenti Astana'da 3-4 Temmuz'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılacak Erdoğan burada Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşecek. 6 Temmuz'da Şuşa'daki Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan 3 gün sonra NATO Liderler Zirvesi için ABD Washington'da olacak. Burada ABD Başkanı Joe Biden'la görüşecek Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın yıldönümü törenleri için 20 Temmuz'da KKTC'ye gidecek.Partili 541 belediye başkanı bugün Erdoğan'ın katılımıyla Kızılcahamam'da kampa giriyor./ANKARAERDOĞANTürkmenistan Milli Lideri Gurbanguli Berdimuhammedov'un yaş gününü telefonla tebrik etti.AK Parti MYK toplantısında Başkan Erdoğan kurmaylarına "Cumhur İttifakı'na zarar verecek her adıma veya açıklamaya anında cevap verin. 'Diyalog sürsün' diye sessiz kalınmasın" talimatı verdi./ ANKARA