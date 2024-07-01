Başıboş köpekler kardeşlere saldırdı

Muş merkeze 3 km uzaklıktaki Soğucak köyünde evinin yakınlarında başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan iki kardeş, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Yüzünden, kolundan ve bacağından yaralanan 10 yaşındaki Umut Üveys Söylemez ve 6 yaşındaki Mehmet Salih Söylemez kaldırıldıkları Muş Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kardeşlerden Umut Üveys Söylemez, oyun oynarken aniden gelen bir grup köpeğin kardeşine saldırdığını anlatarak, "Ben de onu korumak istedim. Ancak, bu kez bana da saldırdılar. Burnumu, kolumu ve bacaklarımı ısırdılar. Başıboş köpeklerin toplanmasını istiyoruz. O anda müdahale etmeseydim kardeşime daha çok zarar vereceklerdi.Allah bizi korudu" dedi. Yaşananlara tepki gösteren baba İsmail Söylemez, "Köpekler çocuğuma, kapımın önünde saldırdı. Her yerde çok sayıda başıboş köpek var. Bugün benim çocuklarıma saldırdılar, yarın bir dostumun, bir arkadaşımın, bir komşumun çocuğuna saldıracaklar. Sahipsiz köpeklerin toplanıp, belediyelerin barınaklarına götürülmelerini istiyoruz" dedi. Anne Ayşe Gül Söylemez ise "Köpekler çocuklarıma, sabah saat 8'de saldırdı. Biz orada olmasaydık, şu an ne durumda olurlardı bilmiyorum. 10-15 köpek sürü halinde dolaşıyor. Çocuklarımı, kışında okula tek başlarına gönderemiyorum. Ben de korkuyorum.Bu nedenle başıboş köpeklerin hepsinin toplanmasını istiyorum" diye konuştu.