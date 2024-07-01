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Giriş Tarihi: 1.7.2024 19:50

DEM Parti’nin kaldırım işine verdiği gazeteciye disiplin soruşturması

DEM Partili Diyarbakır Bağlar Belediyesi geçtiğimiz günlerde basın biriminden alarak parke taşı işine verdiği 30 yıllık gazeteci Saffet Azbay için yeni bir skandala imza attı. Olayın duyulmasının ve Türkiye'nin gündemine oturmasının ardında Azbay'ı işten atmak için hakkında disiplin soruşturması başlatan belediye yönetimi, bu kez de Azbay'ın "basın" olan işe giriş kodunu "temizlik" olarak değiştirdi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
DEM Parti’nin kaldırım işine verdiği gazeteciye disiplin soruşturması

Saffet Azbay, yazılı savunma yaptıktan hemen sonra belediye yönetimi tarafından sokak temizliğine verildi. Bağlar Belediyesi yönetiminin zulüm ve adaletsizlikte sınır tanımadığını belirten Saffet Azbay,"Önce keyfi bir kararla basın biriminden alarak parke taşı işinde verdiler. Biz kararlı bir duruş sergileyip karşı mücadele başlatınca bu kez de "basınla ilişkiler " olan işe giriş kodumuzu "temizlik işleri " olarak değiştirdiler.

Hakkımda disiplin soruşturması başlatmışlardı. İşin ilginç tarafı savunma verdikten hemen sonra işe giriş kodumu E-devlet üzerinden değiştirerek beni bu defa sokak temizliğine verdiler. Bu kadar mı düştünüz? Hala pes edeceğimizi mi düşünüyorsunuz ? Bedeli ne olursa olsun ucu nereye giderse gitsin kararlı duruşa devam.." ifadelerini kullandı.

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DEM Parti’nin kaldırım işine verdiği gazeteciye disiplin soruşturması
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