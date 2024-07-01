Haberler Gündem Haberleri Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 98.yıldönümü  İstanbul’da coşku ile kutlanıyor
Giriş Tarihi: 1.7.2024 14:27

Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 98.yıldönümü  İstanbul’da coşku ile kutlanıyor

Denizcilik tarahinin kahramanlıklarla dolu günü olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 98.yıldönümü coşku ile kutlanıyor. Kabotaj bayramı nedeniyle İstanbul boğazında bugüne kadar açılmış olan en büyük  bin 176 metrekare boyutundaki Türk Bayrağı da deniz yüzeyine açılacak

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 98.yıldönümü  İstanbul’da coşku ile kutlanıyor

İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katılımı ile 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98. Yıl Dönümü, İstanbul Valiliği ve İstanbul Bölge Liman Başkanlığı'nın organizasyonunda çeşitli etkinliklerle coşku ile kutlanıyor. Kutlama programında, İstanbul Boğazı kutlama alanı bölgesinde bin 176 metrekare boyutundaki günümüze kadar açılmış olan en büyük Türk Bayrağı da deniz yüzeyine açılacak. Denizcilik ve Kapotaj bayramı nedeniyle Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı'nda tören düzenleniyor.

KARTAL'DA BÜYÜK BİR COŞKU İLE KUTLANDI

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kartal'da coşkuyla kutlandı. İlçe belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonu ile 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Dragos Su Sporları Merkezi'nde etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte, kürek, yüzme ve dragon bot yarışları gibi çeşitli su sporları yapıldı. Etkinliğe katılanlar ayrıca tekne gezisi ve jet ski gösterisi ile bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

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Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 98.yıldönümü  İstanbul’da coşku ile kutlanıyor
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