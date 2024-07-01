Gazze için kepler sessizce yere bırakıldı

İBN Haldun Üniversitesi (İHÜ) 6. mezuniyet töreni Başakşehir'deki külliyede düzenlendi. Törende konuşan İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, kurumun sosyal bilimler alanında uluslararası bir araştırma üniversitesi olma yolculuğunu, "kendi semasında tek yıldız" olarak adlandırdıklarını söyledi.İHÜ, mezuniyet törenini Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden akademisyen ve öğrencilere adadı. İHÜ mezunları dünya akademisini daha duyarlı olmaya çağırmak için keplerini havaya atmadan sessizce yere bıraktı.