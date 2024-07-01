İkiz şehitlerle sınıf arkadaşıydı

Yunus Uğur, 'Kan kardeşim' dediği ikizler Ahmet - Mehmet Oruç kardeşlerle birlikte ilkokulu, ortaokul ve liseyi birlikte okudu. 3 dost, çok sevdikleri polislik mesleğini seçti. Yunus Uğur, ikiz kardeşlerle birlikte İHA- helikopter ve uçak teknisyenliği eğitimi almak için Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı'na geçici göreve gitti. Yunus Uğur, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Polis Havacılık Dairesi'ne yapılan hava saldırısında çocukluktan görev yerine kadar kader birliği yaptığı hemşerileri olan ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerle birlikte şahadete yürüdü. Yunus Uğur, Asri Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verildi.