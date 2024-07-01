Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, halkın arasına girdi, sokak olaylarını dindirdi

Kayseri'nin Eskişehir Bağları bölgesindeki 3 mahallede Suriyeli sığınmacının bir kız çocuğuna cinsel tacizi sonrası yaşanan sokak olaylarına binin üzerinde polis müdahale etti. Kısa sürede büyüyen olaylara Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, mahalleye gelerek müdahale etti. Bir evin balkonuna çıkarak megafonla vatandaşlara seslenen Vali Çiçek, "Bakın ne polisimizin ne de başka kimsenin canı yanmasın. 5 polisimiz hastanede şuan. Bir arkadaşımız da yaralı. Siz polise el kaldırmazsınız. Rica ediyorum herkes evlerine dönsün" dedi.

"ŞİMDİ ARANIZA GELİYORUM"

Balkondaki konuşmasının ardından "Şimdi aşağıya aranıza geliyorum. Sohbet edelim" diyen Vali Gökmen Çiçek vatandaşların arasına karışarak, tepkileri dinledi. Vali Çiçek'in bir vatandaşla olan diyaloğunda ise Çiçek; "Danişmentgazi mahallesi olarak huzur istiyorsunuz. Tamam, ben sizi anladım. Gereğini yapacağım" dedi. Vatandaş ise"Biz size güveniyoruz. Siz bizim için geldiniz" diyerek Vali Çiçek'e teşekkür etti.

Vali Gökmen Çiçek'in kriz yönetimi ve diyalogları ise gece saatlerinde sonuç verdi. Vatandaşlar evlerine çekildi.