KAYSERI’DE PROVOKASYON YINE SAHADA: YANGINDAN YATALAK KADINI POLiS KURTARDI!

Kayseri Melikgazi ilçesi Eskişehir bağları Bölgesi'ndeki Danişment Gazi Mahallesi'nde Suriyeli bir kişinin bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunmasının ardından başlayan provokasyon devam ediyor. Kayseri'nin dört bir yanındaki mahallelerde Suriyelilere ait iş yeri araç ve evleri taşlanıp ateşe verildi. Yaşanan olaylar nedeniyle Aksaray ve Konya'dan polis takviye ekipleri çağrılırken şu ana kadar olaylarda 300'ün üzerinde kişi gözaltına alındı.

YATALAK KADINI YANGINDAN POLİS KURTARDI

Birçok noktada süren olaylara polis TOMA ile müdahale etti. Biber gazı ile dağıtılmaya çalışılan kalabalıklar bir süre sonra tekrar toplandı. Kocasinan ilçesi argıncık Mahallesi'nde ise Suriyelilere ait bir iş yeri vatandaşlarca ateşe verildi. Yangın çıkan iş yerinde ardı ardına patlamalar meydana geldi.

Kısa sürede üst kattaki daireye sıçrayan yangın paniğe neden oldu. Dairedeki yatalak bir kadını polis ekipleri battaniye ile dışarı çıkartarak kurtardı. Şehirdeki gerginlik devam ediyor.