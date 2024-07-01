Kuzey Marmara Otoyolu’nda kontrolden çıkan kamyon şarampole uçtu: 2 yaralı

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık Çıkışı'nda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkan kamyon, yol kenarındaki bariyeri değirerek şarampole uçtu. Kamyonun paramparça olduğu kaza 2 kişi yaralandı. Kaza, 11. 30 sıralarında Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık Çıkışı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, A.D.G.'nin kullandığı 34 DOR 560 plakalı market ürünleri yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki bariyeri devirerek şarampole uçtu.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü A.D.G. ile yanında bulunan H.T. kamyon içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucunda sıkıştıkları yerden çıkartılan iki yaralı ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü A.D.G.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

KAMYON PARAMPARÇA OLDU

Polis ekipleri yolda yeni bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Kazanın etkisiyle kamyondaki malzemeler çevreye saçılırken kamyon ise paramparça oldu. Kamyon uzun çalışma sonucunda bulunduğu yerden çıkartılarak çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.