Samsun’da dehşet: Sosyal medyadan tartıştığı kişiyi tüfekle vurdu!

Korkunç olay, dün İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Emirhan M., iki sokak kesişimine otomobiliyle gelip, sosyal medyadan tartıştığı husumetlisi Onur A.'yı pompalı tüfekle sağ ayak bileğinden vurdu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri istenirken, Emirhan M. olay yerinden kaçtı. Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.