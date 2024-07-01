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Giriş Tarihi: 1.7.2024 15:42

Samsun'da dehşet: Sosyal medyadan tartıştığı kişiyi tüfekle vurdu!

Samsun İlkadım'da inanılmaz bir olay yaşandı... Emirhan M., sosyal medyadan tartıştığı husumetlisi Onur A.'yı otomobili ile geldiği sokakta pompalı tüfekle yaraladı. İşte haberin detayları...

DHA
Samsun’da dehşet: Sosyal medyadan tartıştığı kişiyi tüfekle vurdu!

Korkunç olay, dün İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Emirhan M., iki sokak kesişimine otomobiliyle gelip, sosyal medyadan tartıştığı husumetlisi Onur A.'yı pompalı tüfekle sağ ayak bileğinden vurdu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri istenirken, Emirhan M. olay yerinden kaçtı. Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

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Samsun'da dehşet: Sosyal medyadan tartıştığı kişiyi tüfekle vurdu!
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