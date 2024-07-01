‘Satmam’ diye şeref sözü veren CHP’li başkan satış rekoruna koşuyor

CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 31 Mart'tan önceki seçim çalışmalarında, dönemin AK Partili Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı belediyenin arsalarını satmakla suçlayarak, seçilmesi durumunda belediyeye ait tek bir karış toprağı dahi satmayacağını söyleyip, "Size şeref sözü veriyorum" dedi.AK Parti döneminde satıldığını öne sürdüğü arsaların listelendiği uzun bir pankartı, Ali Hikmet Paşa Meydanında astıran Akın, "Balıkesir'i parsel parsel satmışlar" diyerek adeta şov yaptı. CHP Milletvekili Serkan Sarı ise, satışa çıkarılan arsalarla ilgili "Sakın ihalelere girmeyin hepsini iptal ettireceğiz" dedi.O dönemde "Balıkesirlilerin malını satmam, sattırmam" diye esip gürleyen Akın, Haziran ayı meclis oturumunda ise mülkiyeti belediyeye ait 22 parselin satışını gündeme getirdi. 2'nci Sakarya Mahallesi, Çayırhisar Mahallesi ve Orta Mandıra Mahallesinde bulunan toplam 20 farklı parselin satılması için de meclisten yetki aldı. AK Parti Belediye Meclis üyesi Birol Şahin ise pankratla geldiği meclis toplantısında, "Sayın Ahmet Akın, televizyon televizyon gezip 'Balıkesir'i parsel parsel satmışlar' diye demeç verdiniz. Meydanlarda pankart açıp 'Parsel parsel satıyorlar' diye eylem yaptınız. İşte Balıkesir'i parsel parsel satıyorsunuz. 3 ayda satış rekoru kırdınız. En hızlı satan belediye başkanı oldunuz. Bütün Türkiye'ye kötü örnek oldunuz. Sizi kınıyorum" diye tepki gösterdi.