Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı: 2 yaralı

Olay, sabah saatlerinde merkez Karatay İlçesi Fevziçakmak Mahallesi 10755. sokakta bulunan bir asansör firmasında meydana geldi. İddiaya göre işyeri çalışanı Recep Gökkaya sabah işe geldikten sonra çayı demlemek için ocağı açtı. Gökkaya, çakmağı çaktığı esnada ise büyük bir patlama meydana geldi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Patlama sonrası işyeri çalışanı Gökkaya ve işyeri sahibinin babası Metin Adarsa yaralandı. Vücutlarında küçük yanıklar olduğu belirtilen yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlamaya sanayi tipi tüplerden sızan gazın neden olduğu değerlendirilirken, işyerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.