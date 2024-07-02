Atama kararları Resmi Gazete’de... İzmir’de 2 vali yardımcısının ve 7 kaymakamın yeri değişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre; 295 kaymakam ve vali yardımcısının görev yeri değişti. Son günlerde kentte yaşanan göçmen gerilimiyle gündeme gelen Kayseri'nin Melikgazi ilçesinin kaymakamı Bülent Karacan, İstanbul Beylikdüzü Kaymakamı olarak atandı. Karacan'ın yerine ise Aydın'ın Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy getirildi.

İZMİR'E KİMLER GELDİ? KİMLER GİTTİ?

Resmi Gazete'ye göre İzmir'de yapılan atamalar şu şekilde;

GİDENLER:

İzmir Vali Yardımcısı Barış Demirtaş Uşak Vali Yardımcılığı'na, İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan Balıkesir Vali Yardımcılığı'na, Bayındır Kaymakamı Emin Kaymak Hatay Vali Yardımcılığı'na, Beydağ Kaymakamı İrem Baha Yağan Erzurum Hınıs Kaymakamlığı'na, Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan Balıkesir Vali Yardımcılığı'na, Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği İstanbul Başakşehir Kaymakamlığı'na, Kiraz Kaymakamı Onur Titiz Erzurum Karayazı Kaymakamlığı'na, Kınık Kaymakamı Abdurahman Çelebi Iğdır Vali Yardımcılığı'na, Torbalı Kaymakamı Ercan Öter Trabzon Vali Yardımcılığı'na görevlendirildi.

İŞTE GELENLER...

İzmir'de görevlendirilen isimler ise şu şekilde: Batman Sason Kaymakamı Murat Mete Bayındır Kaymakamlığı'na, Sakarya Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün Dikili Kaymakamlığı'na, Isparta Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik Torbalı Kaymakamlığı'na, İstanbul Sarıyer Eski Kaymakamı Mehmet Özer Karabağlar Kaymakamlığı'na Van Bahçesaray Kaymakamı Onur Alimoğlu Kınık Kaymakamlığı'na atandı.

