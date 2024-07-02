Denizcilikte gurur günü

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı tüm yurtta kutlandı. İstanbul Beşiktaş'taki törende bin 176 metrekare boyutundaki dev Türk bayrağı deniz polisi tarafından suda açıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı gemiler, İstanbul Boğazı'nda tazyikli su sıktı.İstanbul Valisi Davut Gül ve beraberindekiler Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni ziyaret etti.Milli Savunma Bakanlığı'nın mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Zaferi, denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olan şeyi, ihtiyacı olduğu zaman, istediği yere ulaştırabilen ülke kazanır." sözüne yer verilerek "Denizlerde hak, alaka ve menfaatlerimizi korumaya, şanlı ay yıldızlı al bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz" denildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da mesajında, "Denizlerimizdeki hakimiyetimizin ve bağımsızlığımızın sembolü, Türk denizcisinin en büyük bayramı olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun." ifadesini kullandı. Çanakkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörlerle de boğazda su gösterisi yaptı.TCG-AKIN gemisi Tekirdağ Limanına demirleyerek kapılarını vatandaşlara açtı. Sakarya Karasu'da tekne ve botların katılımıyla anma tur düzenlendi, Darıca'da dalgıçlar 1923 metrekarelik Türk bayrağı açtı. TCG Preveze Denizaltısı, Sinop Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı. Bursa'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı vesilesiyle Yelken Yarışması düzenlendi.Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesindeki kutlamalarda çeşitli yarışmalar yapıldı. 10 metre uzunluğundaki yağlı direğin ucundaki Türk bayrağını almak için 35 yarışmacı mücadele etti. Çekişmeli geçen yarış 1 saat sürdü. Yarışmada Orbay Keskin, bayrağı almayı başardı.Etkinlikte yumurta taşıma, halat çekme ve çuval yarışmaları gerçekleştirildi.Sahil güvenlik ekipleri ve su sporları merkezi üyeleri Marmaris ve Bodrum'da denizde Türk bayraklı, jet skili kutlama yaptı. Fethiye Ölüdeniz Kooperatif üyeleri tur teknelerinin önünde Türk bayrağı açtı.