İzmir’de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, DAEŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon için düğmeye basıldı. DAEŞ silahlı terör örgütünün faaliyetleri kapsamında ideolojik eğitim aldıkları şüpheli ve tanık ifadeleri ile tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Dün yapılan eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar sonucunda dijital materyallere ve yasak yayın niteliğindeki dokümanlara el konuldu.