Memurlardan Tugay’a sarı kart

Bugüne kadar bordro yakma, iş bırakma, oturma eylemi gibi bir çok eyleme imza atan memurlar dün de eylemlerine devam etti. Dün öğle saatlerinde Kültürpark'ta, çalışma ofislerinin bulunduğu 4 no'lu hol önünde toplanan memurlar daha sonra 1 No'lu hol önüne yürüdü. Burada Başkan Tugay'ı ve belediye yönetimini sergileikleri tutumdan dolayı protesto eden memurlar maaşlardan yapılan kesintinin bir an önce iade edilmesini istedi. Burada basın açıklaması yapan memurlar burada temsili olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve bürokratlara yanlarında getirdikleri sarı kartları gösterdi.

'TUGAY SÖZÜNÜ TUTMADI'

Burada basın açıklaması yapan belediyede örgütlü TÜM BEL-SEN, belediye yönetiminin tek taraflı olarak memurların sosyal denge tazminatına el koyması ile TİS görüşmelerinin tıkandığına dikkat çekti.

NEDEN SARI KART GÖSTERİYORUZ?

Tüm Bel Sen öncülüğünde belediyede örgütlü tüm sendikaların yapılan haksızlığa karşı birleşerek gasp edilen haklarını almak için mücadeleyi büyüttüklerini belirten sendika yönetimi: "Bu gün ekmeğimize el koyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'a sarı kart gösteriyoruz. Neden sarı kart gösterdiğimizi açıklayalım; Seçimlerden önce sendikamızı ziyaret ettiğinizde mevcut sözleşmeden daha ileri sözleşmeler imzalayacağız deyip, sözünüzü tutmadığınız için, Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevini yürütürken, 5 yıl boyunca yasal sınırın üstünde toplu sözleşme imzalayıp, Büyükşehir belediyesine geldiğinizde yürürlükteki düzenlemelerin arkasına sığındığınız için, Kurban Bayramından önce sosyal denge tazminatını yasal sınıra indirerek Bayramı emekçiye zehir ettiğiniz için, Belediye emekçilerini halka şikâyet ederek itibarsızlaştırmak istediğiniz için, Sendikal, anayasal ve demokratik haklarını kullanan Belediye Emekçilerine soruşturmalar açarak baskı yaptığınız için. sendikalarla görüşmeyerek yok saydığınız için, Ekmeğine el koyduğunuz emekçilerin mücadelesini bastırmak için polisi çağırarak biber gazı sıktırıp darp ettirdiğiniz için, Belediye emekçileri eylemlere katılmasınlar diye daire başkanlarına talimat vererek baskı kurup isim toplattığınız için, Belediye emekçilerinin temsilcisi olan sendikalarla görüşmeyerek yok saydığınız için, Diyalog yollarını kapattığınız için sarı kart gösteriyoruz." diye konuştu.

TAŞI DELEN DALGALARIN GÜCÜ DEĞİL DAMLALARIN SÜREKLİLİĞİDİR

Başkan Tugay'a "Gasp ettiğiniz haklarımızdan elinizi çekin, toplu sözleşme masasını kurun, oturup konuşalım." çağısında bulunan sendika: "Bu koşullar sağlanmadan belediye emekçileri olarak her türlü demokratik hakkımızı kullanmaya devam edeceğiz. Gasp ettiğiniz haklarımızı söke söke alacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Taşı delen dalgaların gücü değil, damlaların sürekliliğidir. Bu nedenle kazanımlı toplu sözleşme imzalayacağımız güne kadar sürekli eylemde olacağız. Haklıyız kazanacağız." diye konuştu. Bsın açıklaması sırasında smemurların sık sık slogan attıkları gözlendi.

