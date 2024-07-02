MHP bu soruların yanıtlarını arıyor! Olay yeri incelemesi neden yapılmadı, kayıp mermi çekirdeği Sinan Ateş’in arkadaşlarına mı ait?

22 sanığın yargılandığı Sinan Ateş cinayeti davası Ankara 32.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Sanıklardan Doğukan Çep, "Ben azmettirdim, amacım öldürmek değildi." derken, Ateş'i vuran Eray Özyağcı ise, "Ayaklarından vurma talimatı aldım. Bir kişi, hedef gözetmeksizin ateş etmeye başladı. Ben de onlara ateş ettim. Daha sonra 'reisi vurduk, reisi vurduk' diye bir ses duydum." İfadelerini kullandı. Sanıklar, MHP ve Ülkü Ocakları ile olayın bir alakası olmadığını belirtti. MHP kanadı, Sinan Ateş davası ile ilişkilendirilmeye çalışıldıklarını vurgulayarak, kendilerine kumpas kurulmak istendiği görüşünü savunuyor. MHK kulislerinde bazı sorular sıkça soruluyor ve Sinan Ateş davasının kumpasa dönüştürülmesine müsaade edilmeyeceğinin altı çiziliyor.