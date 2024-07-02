MHP bu soruların yanıtlarını arıyor! Olay yeri incelemesi neden yapılmadı, kayıp mermi çekirdeği Sinan Ateş’in arkadaşlarına mı ait?

22 sanığın yargılandığı Sinan Ateş cinayeti davası Ankara 32.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Sanıklardan Doğukan Çep, "Ben azmettirdim, amacım öldürmek değildi." derken, Ateş'i vuran Eray Özyağcı ise, "Ayaklarından vurma talimatı aldım. Bir kişi, hedef gözetmeksizin ateş etmeye başladı. Ben de onlara ateş ettim. Daha sonra 'reisi vurduk, reisi vurduk' diye bir ses duydum." İfadelerini kullandı. Sanıklar, MHP ve Ülkü Ocakları ile olayın bir alakası olmadığını belirtti. MHP kanadı, Sinan Ateş davası ile ilişkilendirilmeye çalışıldıklarını vurgulayarak, kendilerine kumpas kurulmak istendiği görüşünü savunuyor. MHK kulislerinde bazı sorular sıkça soruluyor ve Sinan Ateş davasının kumpasa dönüştürülmesine müsaade edilmeyeceğinin altı çiziliyor.
MHP, SONUNA KADAR GİTMEKTE KARARLI
MHP kulislerinde en çok konuşulan konu hiç şüphesiz Sinan Ateş davası. MHP kanadı, T24 gibi bazı yayın organları ve FETÖ destekli hesaplar üzerinden cinayet ile ilişkilendirilmeye çalışıldığını düşünüyor. MHP ve Ülkü Ocakları'nın kurumsal kimliğinin Sinan Ateş cinayeti üzerinden yıpratılmaya çalışılmasına müsaade etmeyeceklerini belirten MHP'li kaynaklar, "Biz bu davada sonuna kadar gideceğiz." görüşünü belirtiyor.
MHP KANADI BUNLARI KONUŞUYOR: O AÇIDAN KAFASINA İSABET ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL
MHP kulislerinde yanıt aranan sorular ve soruşturmaya dair bazı eleştiriler de yer alıyor. Sinan Ateş davası üzerinde yoğun şekilde çalışan MHP'nin üzerinde durduğu konuların başında cinayet anı geliyor.
MHP kaynakları, tetikçi Eray Özyağcı'nın maktule ateş açtığı yön ve mesafe itibariyle merminin giriş-çıkış yönü de dikkate alındığında bu şekilde kafasına isabet edecek şekilde ateş etmesinin mümkün olmadığını savunuyor. Ayrıca Ateş'in kafasına isabet eden mermi çekirdeğinin bulunmasına yönelik bir çalışma yapılmaması da MHP'nin odaklandığı bir başka nokta.
SİNAN ATEŞ'E ARKADAŞLARININ KURŞUNU MU İSABET ETTİ?
MHP kanadında yapılan çalışmalarda, kayıp mermi çekirdeğinin bulunamamış olmasına dikkat çekilirken, Sinan Ateş'in arkadaşlarının da ateş açması üzerinde duruluyor. MHP kaynakları, tetikçi Eray Özyağcı'nın silahından çıkan 10 mermi çekirdeği olduğunu belirterek, Ateş'in bacakları haricinde isabet eden 2 mermiden birinin tetikçinin silahından çıkmadığını tespit ettiklerini söylüyor. Ateş'in arkadaşları Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik'in olay yeri görüntülerinde Ateş'e yardım etmek yerine silahları kaçırmaları da MHP'nin üzerinde durulması gerektiğini düşündüğü konular arasında yer alıyor.
SİLAHLARI 6 SAAT SONRA MI TESLİM ETTİLER?
MHP kulislerinde Ateş'in arkadaşlarının silahlarını 6 saat sonra teslim ettikleri, bu silahlara dair parmak izi incelemesinin yapılmadığı da konuşuluyor.
OLAY YERİ İNCELEMESİ NEDEN YAPILMADI?
MHP'nin Sinan Ateş davasında 'kumpas'ı çürütmek için yaptığı çalışmada, hakkında işlem yapılan isimlerden Aytaç Ataç'ın çiftliğinde yaşananlar da yer alıyor. MHP kaynakları, Aytaç Ataç ile Ülkü Ocakları yöneticilerinden Tolgahan Demirbaş'ın arkadaş oldukları için sık sık görüştüklerini, Demirbaş'ın Gölbaşı'ndaki çiftliğe de sıklıkla gittiğini belirtiyor. Tetikçi Eray Özyağcı'nın herhangi bir delil olmadan varsayıma dayalı olarak irtibatlandırılmaya çalışıldığı çiftlikte olay yeri incelemesinin yapılmaması da MHP'nin kendilerine kumpas kurulduğu düşüncesini pekiştiriyor.
ERK ACARER VE T24 DETAYI
MHP kanadı, yurt dışında bulunan Erk Acarer'in Sinan Ateş cinayeti ile partiyi ve Ülkü Ocakları'nı ilişkilendirmeye çalıştığını belirtiyor. Acarer'in paylaşımları ile T24'ün paylaşımları arasındaki benzerlik de MHP'nin radarında. MHP kulislerinde konuşulanlara göre; T24'te paylaşılan belgeler ile Erk Acarer'in paylaştığı belgeler arasındaki paralellik dikkat çekiyor. Sinan Ateş'in arkadaşı olduğunu belirten Ömer Zengin'in ifade tutanağının bir kısmını Erk Acarer paylaşmıştı. T24 15 Mayıs'taki haberinde ifade tutanağının tamamını paylaştı. MHP kaynakları, Erk Acarer ve T24'ün paylaştığı ifade tutanağının katlama yerlerinin bile aynı olduğunu belirtiyor ve medya üzerinden kurumsal kimliklerinin cinayet ile ilişkilendirilmeye çalışıldığını vurguluyor.
4 OCAK'TA SEVK EDİLDİLER AMA 1 OCAK'TA SOSYAL MEDYADA HABERİ ÇIKMIŞ
MHP kaynakları, Sinan Ateş cinayetinden tutuklu olarak yatan tüm zanlıların SincanYüksek Güvenlikli 2 No'lu Ceza İnfaz Kurumuna sevkleri öncesi yaşanan bir gelişmeye de dikkat çekiyor. Bir avukatın X hesabından 1 Ocak 2023 tarihinde, "Sinan Ateş cinayetinden yatan bütün tutuklular Sincan Yüksek Güvenlikli 2 No'lu cezaevine taşındı amaç aralarında sızma gerçekleşmesin. Şok bilgi, şüphelilerin avukatlarının her gün ziyarete gittikleri aracın siyasi bir partiye bağlı örgüte ait olduğu yönünde…" ifadeleri ile yaptığı paylaşıma vurgu yapan MHP kaynakları, sevk işleminin 4 Ocak'ta gerçekleştiğini söylüyor. Nakil işlemi gerçekleşmeden, bu durumun paylaşılması da MHP kaynaklarına göre kumpasın bir başka kanıtı.