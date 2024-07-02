Mikser faciası can aldı

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık Çıkışı'nda saat 11.30 sularında sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkan kamyon, yol kenarındaki bariyeri değirerek şarampole uçtu. Kamyonun paramparça olduğu kazada sürücü A.D.G. ve yolcu H.T. yaralandı.Konya'da beton mikseri, bisikletli Emin Kürklü'ye (68) çarptı. Kazanın etkisiyle evi için aldığı ekmekleri yola savrulan talihsiz adamın kaybettiğini belirledi. Beton mikseri sürücüsü ise gözaltına alındı.Bursa'nın İznik ilçesinde ise otomobiliyle seyir halinde olan sürücü, yol kenarında bisikletiyle ilerleyen Kadir Ateş'e (10) çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk metrelerce uzağa savruldu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ateş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Harun Ç. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Diyarbakır'da gece saatlerinde Y.E. kontrolündeki şehir içi yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet M. (45) ile ağabeyi Mehmet M'ye (53) çarptı. Kazada Ahmet M. Hayatını kaybetti, o esnasında yanlarında bulunan küçük kız ise yara almadan kurtuldu. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri ise sürüyor.Bolu'da Mudurnu istikametine seyreden H.K. (61) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın etkisi ile bulunduğu yere sıkışan ve ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kayseri'de ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç sulanma kanalına uçtu. Araç sürücüsü Ömer Ç. (45) olay yerinde hayatını kaybetti.