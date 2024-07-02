Nüfus seferberliği

AK Parti Kadın Kolları, Türkiye'nin genç nüfusundaki düşüşe ilişkin "Nüfus Dinamikleri Riskler, Uluslararası Uygulamalar, Politika Önerileri" çalıştayı gerçekleştirdi. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'in açılış konuşmasıyla başlayan çalıştayda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TÜİK ve STK temsilcileri çeşitli konularda sunum yaptı. Keşir, Türkiye'nin doğurganlık oranında kritik eşiğe geldiğine değinerek, "Türkiye ilk defa 1.57'ye düştü. Türkiye'de nüfus konusunu bir seferberlik konusu olarak görüyoruz. Nüfustaki düşüş eğilimine çözüm önerisi olarak dünyadaki örnekler üzerinde çalışan uzmanlarımızdan değerlendirme alacağız. 20'li yaşlarındaki gençlerimizi de dinleyeceğiz. Akıllarındaki soruları ve endişelerini tartışacağız. Çalıştayımızın sonunda bir rapor çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.