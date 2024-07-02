Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a teşekkür: Var gücümle çalışacağım
Giriş Tarihi: 2.7.2024 10:16

Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a teşekkür: Var gücümle çalışacağım

Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

AA
Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu’ndan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Var gücümle çalışacağım

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Sağlık Bakanlığı görevine atanan Memişoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Memişoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin 53. Sağlık Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım. Vatanımız ve milletimiz için bu onurlu göreve beni layık gördüğü için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyorum. Görevimin gerektirdiği ağır sorumluluğu hakkıyla ifa edebilmek için var gücümle çalışacağım. Allah utandırmasın. Saygı ve hürmetlerimle."

ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a teşekkür: Var gücümle çalışacağım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA