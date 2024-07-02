Türkiye’nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın kızı Nilüfer Gürsoy hayatını kaybetti: Nilüfer Gürsoy kimdir?

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajıyla Dr. Nilüfer Gürsoy'un vefat ettiğini duyurdu.

Uysal paylaşımında, "Asırlık bir çınarın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kurucu liderimiz, 3. Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ın kızı, her ziyaretimiz vesilesiyle demokrat geleneğe derin bağlılığını müşahede ettiğim Adalet Partisi eski milletvekilimiz Nilüfer Gürsoy Hanımefendi'yi kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Başta Bayar ve Gürsoy Ailesi olmak üzere tüm dava arkadaşlarımızın, dostlarının ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.