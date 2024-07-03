Emine Erdoğan kalpten ailelerle buluştu: Ailelerimizin yüklerini biz de sırtlanacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda 30 Haziran Koruyucu Aile Günü vesilesiyle düzenlenen programda 81 ilin "Gönül Elçileri" olan vali eşleri ve koruyucu ailelerle bir araya geldi. Koruyucu aile sayısı yüksek olan ilk üç ilin gönül elçilerine plaket verildi. Emine Erdoğan, koruyucu aile hizmetinin, 12 sene önce başlattıkları devlet koruması altındaki çocukların şartlarını iyileştirmeyi amaçlayan Gönül Elçileri Projesi'nin temelini oluşturduğunu belirtti. Erdoğan, "Yapılan çalışmalar ve Gönül Elçileri Projesi neticesinde, koruyucu aile yanında bulunan çocuk sayısı 2002'den bu yana 515'ten, 10 bin 256'ya yükseldi" dedi.Vali eşlerinin 'gönül elçileri' olarak bu iyilik hareketinin lokomotif gücünü oluşturduğunu belirten Emine Erdoğan, "İllerinizde koruma altındaki çocuklarımızı koruyucu ailelerle buluşturacak fırsatları güçlendirmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Gönül kapılarını evlatlarımıza açan ailelerimizin yüklerini biz de sırtlanacağız. Koruma altındaki çocuklarımızın sevincine, derdine, heyecanına, üzüntüsüne ortak olacağız. Bu çerçevede en fazla koruyucu aileye sahip olan ve bugün ödül alacak Kayseri, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerimizi ve bu illerde görev yapmış tüm vali eşlerimizi yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Türkiye'de başlatılan Gönül Elçileri Projesi'nin, ülke sınırlarını aşarak küreselleşmesinin önemini vurgulayan Emine Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında imzalanan protokolün hayırlara vesile olmasını diledi.Emine Erdoğan, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan insanlık dramına da dikkati çekerek, "Bugün Gazze'de refakatsiz kalan, ailesini kaybeden çocuk sayısının en az 17 bin olduğu düşünülüyor. Gazze'nin altı bir çocuk mezarlığı, üstü ise dünyanın en büyük yetimhanesine dönmüş durumda. Aylardır İsrail tarafından hiçbir vicdanın hesabını veremeyeceği bir zulme maruz kalan Filistinli çocuklar dünyanın bütün çocuklarının ruhunda iyileşmeyecek yaralar açtı" dedi.Erdoğan'ın öncülüğünde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Toplumsal Gelişim Bakanlığı arasında sosyal hizmetler alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşma kapsamında, aile ve kadının güçlendirilmesi, engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve etkin katılımının sağlanması, aktif yaşlanmanın teşvik edilmesine yönelik bilgi, tecrübe ve iyi uygulama örnekleri paylaşılacak. Emine Erdoğan, koruyucu aile çalışmalarıyla ön plana çıkan Kayseri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin vali eşlerine plaket takdim etti. Program sonunda himaye altındaki 8-12 yaş çocuklardan oluşan TRT Mersin Çocuk Korosu da mini bir konser verdi.