Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü

Rize'nin Ardeşen ilçesinde eski Tunca Belde Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz (60) silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Aytemiz, dün saat 14.30 sıralarında Atatürk Caddesi'nde H.K. ve arkadaşlarıyla karşılaştı.Aytemiz ile H.K ve 3 kişi arasında eski bir husumet nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesinin ardından Aytemiz silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Aytemiz, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, H.K. ve 2 kişiyi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.