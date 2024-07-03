Gençlere 15 Temmuz’u anlatmalıyız

Erzurum'da yaşayan 44 yaşındaki Rıza Demir, 15 Temmuz'da eşinin ameliyatı için İstanbul'a geldiğinde darbe girişimini öğrenince sokağa çıktı. Sabaha kadar darbecilere karşı direniş gösteren Demir, Hasdal'da bir tankın üzerine çıkarak müdahale etmeye çalıştı. Tankın üzerinden düşüp belinden yaralanan Demir, o gün yaşadıklarını hiç unutmadı. Erzurum'un tüm ilçelerini gezerek 15 Temmuz'u anlatan Gazi Rıza Demir, "İlk defa oy kullanacak olan gençlerimize 15 Temmuz'da neler yaşadığımızı anlatarak, vatan millet sevgisinin önemine değiniyoruz. Herkes 15 Temmuz'u anlatmalı" dedi.