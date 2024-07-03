Merih Demiral’ın bozkurt işaretli gol sevinci gündem olmuştu... Türk’ün sembolü “Bozkurt”

Milli futbolcumuzun Merih Demiral'in "bozkurt" işareti, sosyal medyada en çok paylaşılan görsel olarak yerini alırken Türk milletinin gönlünde de taht kurdu. Bozkurt işaretinin tarihi, Türk mitolojisi ve destanlarına kadar uzanıyor. Bozkurt, özgürlüğün, bağımsızlığın ve yol göstericiliğin sembolü olarak kabul edilirken Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle devlet armasında, ilk yolcu gemisinin adı, para ve pullarda "bozkurt" işaretinin kullandı.

EURO 2024 son 16 turu maçında Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Takım'ın gollerini atan Merih Demiral hakkında UEFA soruşturma başlattığını açıkladı. Milli futbolcumuzun attığı golden sonra bozkurt işareti yaptı. Merih Demiral gol sevincinde bozkurt işareti yapmasına ilişkin, "İki gol attığım için çok mutluyum. Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra bunu iliklerime kadar hissetim. Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" ifadelerini kullandı.

TÜRK'ÜN SEMBOLÜ "BOZKURT"

Milli futbolcumuzun Merih Demiral'in "bozkurt" işareti, sosyal medyada en çok paylaşılan görsel olarak yerini alırken Türk milletinin gönlünde de taht kurdu. Türk milletinin gurur ve bağımsızlık sembolü olarak kabul "bozkurt" işaretini tarihini nedir? en çok merak edilen konuların başında yerini aldı. Tarihteki başarılar, dini inanış, coğrafi konumu bir milletin kendini temsil eden sembolü seçmesinde önemli rol oynar. Bozkurt işareti, Türk milletinin gurur ve bağımsızlık sembolü olarak kabul edilir. Çoğu ülke, kendilerini bir hayvanla özdeşleştirir ve sembollerinde de o hayvanı kullanırlar. İngilizlerin sembolü aslan, İspanyalıların sembolü boğa, İsveçlilerin sembolü sığın, Hindistanlıların sembolü kaplan, Endonezyalıların sembolü komodo ejderi, İskoçyalıların tek boynuzlu at, Fransızların sembolü horoz, Rusların sembolü ayı ise, Türklerin sembolü de bozkurttur.

BAĞIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜĞÜ SİMGELİYOR

Bozkurt işaretinin tarihi, Türk mitolojisi ve destanlarına kadar uzanıyor. Bozkurt, Türk kültüründe önemli bir yer tutarken pek çok efsane ve destanda önemli bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Ergenekon Destanı'nda, Türklerin demir dağları eriterek yeni bir yurt bulma sürecinde Bozkurt'un yol gösterici rolü anlatılıyor. Bozkurt, özgürlüğün, bağımsızlığın ve yol göstericiliğin sembolü olarak kabul ediliyor. Bozkurt işareti, milliyetçi duyguları ve Türk kimliğini temsil etmek amacıyla kullanılıyor. Bu işaret, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini, birlik ve beraberlik duygusunu simgeliyor.

ATATÜRK'ÜN "BOZKURT" HASSASİYETİ

TBMM'de, daha Cumhuriyet ilan edilmeden, 1922'de bozkurtlu pul çıkarıldı. Takip eden yıllarda da farklı bozkurtlu pullar piyasaya sürüldü., Atatürk'ün direktifiyle Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet armasını seçmek için 1925'te bir yarışma açtı. Yarışmayı Namık İsmail'in "bozkurt" figürlü eseri kazandı. Yine Atatürk'ün isteğiyle 1935 yılında Bozkurt markalı bir sigara çıkarıldı. Kahramanmaraş'ta, 1936 yılında, Atatürk'ün emriyle "Bayrak Tutan Bozkurt Anıtı" yapıldı. Atatürk bozkurtu Türk'ün sembolü olarak benimsemişti. Atatürk döneminde ilk yolcu gemisine "Bozkurt" ismini verildi. Petrol Ofisi'nin arması "Bozkurt" oldu. Türk'ün milli simgesi olan "Bozkurt'u", yeni Türk Devleti'nin paralarının ve pullarının üzerinde kullanıldı.