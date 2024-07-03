Sinan Ateş davasına devam edildi

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada, tutuklu sanıklar Murat Can Çolak, Ufuk Köktürk, Mustafa Uzunlar, Osman Bayraktar, Levent Yüce, Aytaç Ataç ve Serdar Öktem'in savunmaları alındı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada müşteki Ayşe Ateş ve yakınları da duruşmayı takip etti. Tetikçi Eray Özyağci'yi araçla İstanbul'dan Ankara'ya getirdiği belirtilen tutuklu sanık polis memuru Murat Can Çolak, savunmasında suçlamaları kabul etmed. Cinayetin azmettiricisi olduğu belirtilen sanık Doğukan Çep'i tanımadığını ileri süren Çolak, bir soru üzerine, Özyağci'nin adını bile bilmediğini, yakalaması olduğundan haberdar olmadığını öne sürdü.