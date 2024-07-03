Terör örgütlerine “İnfak” operasyonu… 6 gözaltı…

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; dini istismar eden terör örgütleri DEAŞ, HTŞ/FEC/ENC'ye yönelik operasyon düzenledi. Söz konusu terör örgütlerine fon sağlamak amacıyla "İnfak" adı altında para transferi yaparak "6415 Sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesinin Hakkında Kanununa Muhalefet Etmek" ve "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği" suçlarını işleyen altı kişi yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, banka dekontu, iki yasaklı kitap, 140 bin 800 lira, bin 670 dolar, iki bin 900 euro ele geçirildi.