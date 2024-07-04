15 Temmuz’da sela okuduğu için saldırıya uğrayan müezzin: Kalleşlere bayrağı teslim etmedik

İzmir'de 15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişiminde Narlıdere Kutlu Yalvaç Camii'ni basan biri kadın 3 kişi, 'Bu darbe olacak. Engelleyemezsiniz' diyerek sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun'a (57) kaldırım taşıyla saldırdı. Aldığı darbeler nedeniyle 15 gün yataktan kalkamayan, engelli çocuğuna bakamaz hale gelen Kuzgun tüm engellemelere rağmen selayı okudu. Gazilik unvanı ile birlikte devlet övünç madalyası verilen Kuzgun, SABAH'a (57) konuştu: Keşke o zaman şehit olabilseydim, Cenab-ı Allah gazilik nasip etti. Kalleşlere bayrağımızı teslim etmeyiz. Kim olursa olsun karşılarında bizim gibi vatanseverleri bulacaklardır. Bir daha böyle bir şey yaşansa kurşun da atsalar bizi durduramazlar. Milletimiz 15 Temmuz'da vatanına, bayağına, namusuna, şerefine sahip çıktı" dedi.