AK Partili Kaya Karabağlar’daki TOKİ’yi madde madde anlattı: CHP’li başkan komik duruma düşmüştür!

TOKİ tarafından Karabağlar'a yapılmak istenen projenin imar planları CHP'li Karabağlar Belediyesi ile TMMOB'a bağlı meslek odalarının açtığı davalarla 3 kez iptal edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının son yaptığı plana askı sürecinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Karabağlar Belediyesinden itiraz geldi. TOKİ'nin Karabağlar Projesi ile ile ilgili konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, süreci madde madde anlatarak, "CHP'nin talebi kabul edilip bu arazinin ihtiyaç olmadığı halde İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne verilmesi halinde olacak olan bellidir. Karabağlar'da TOKİ Başkanlığımızın başka arazisi olmadığı için, "100 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında Karabağlar'da ikamet eden dar gelirli hemşerilerimiz için planlanan 750 konut projesi iptal edilmek zorunda kalacaktır" dedi.

Karabağlar Belediyesi TOKİ'nin yapacağı projeye bir kez daha itiraz etti. CHP'li Belediye Başkanı Helil Kınay, itiraz gerekçelerini geçtiğimiz günlerde sıraladı.

KARABAĞLAR İLE BİRLİKTE BAŞLAYAN DİĞER PROJELER BİTTİ

Süreci en başından beri yakından takip eden AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, yaşananları madde madde anlattı: Kaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 22 yıldır TOKİ Başkanlığımız ülkemizin 81 vilayetinde nasıl bir prosedür uygulamışsa, Karabağlar projesinde de aynı prosedürü uygulamıştır. 2019 yılında, "TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında, İzmir'imizde Karabağlar ilçemiz ile birlikte Aliağa, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk ilçelerimizde konutlar planlanmış, kuraları çekilmiş, Karabağlar ilçemizdeki 750 konut dışındaki konutların inşaatları bitmiş ya da bitmek üzeredir.

BELEDİYENİN AÇTIĞI DAVALAR NEDENİYLE 750 KONUTUN YAPIMINA BAŞLANAMADI

Sözlerini, "CHP'li Karabağlar Belediyesi'nin plan ve ihalelere yapmış olduğu itiraz ve açtığı davalar sebebi ile bu 750 konutun inşaatına başlanamamıştır" diyerek devam ettiren Kaya, "CHP, Karabağlar'da dar gelirli hemşehrilerimiz için konut ihtiyacı olmadığını, Uzundere'de konut yoğunluğu oluşturacağını ve 80 hektarlık alanın tamamının üniversite alanı olması gerektiğini belirterek itiraz ve davalar açmaktadır. Net bilinmelidir ki, TOKİ Başkanlığımızın Karabağlar ilçemiz sınırlarında 80 hektarlık bu arazi dışında başka bir arazisi yoktur. Bu arazinin 38 hektarlık kısmı yine bizim Karabağlar'a kurduğumuz ve CHP'nin önce itiraz ettiği İzmir Demokrasi Üniversitemize kampüs ihtiyacı için tahsis edilmiştir. Bir üniversitenin nasıl kurulduğunu, fakültelerinin il içerisindeki diğer fakülte ve üniversitelerin kapasiteleri değerlendirilerek planlandığını bilmeyen CHP'li Belediye Başkanı komik bir duruma düşürmüştür. İzmir Demokrasi Üniversitesi'ni biz kurduk ve tüm fakülteler, enstitülerle birlikte öğrenci kapasitesi toplam 10 bindir. Tahsis edilen 38 hektarlık arazi, 30 bin öğrencinin eğitim ve öğretim yapabileceği bir kampüs büyüklüğünü taşımaktadır. Bakanlık ve Rektörlükçe, tahsis edilen arazinin kanunla kurulan İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını kat kat karşıladığı defaaten izah edilmiştir. Arazinin geri kalan 42 hektarlık kısmında da kura ile belli 750 dar gelirli hemşehrilerimize büyük sosyal donatı alanları ve örnek bir yatay mimari proje ile TOKİ konutları yapılacaktır. Şunu tekrar hatırlatırım ki, Uzundere'deki bu arazi dışında Karabağlar ilçemizde TOKİ Başkanlığımızın başka bir arazisi yoktur. CHP'nin talebi kabul edilip bu arazinin ihtiyaç olmadığı halde İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne verilmesi halinde olacak olan bellidir" diye konuştu.

İPTAL EDİLMEK ZORUNDA KALINACAK

Açıklamasına "Karabağlar'da TOKİ Başkanlığımızın başka arazisi olmadığı için, "100 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında Karabağlar'da ikamet eden dar gelirli hemşerilerimiz için planlanan 750 konut projesi iptal edilmek zorunda kalacaktır." diye devam eden Kaya: "CHP'nin itirazları yersizdir ve siyasi saiklerle yapılmaktadır. 750 dar gelirli hemşehrimizin evlerine kavuşma süreçlerini uzatmaktan başka bir şeye de yaramamaktadır. Bu arazi TOKİ'nin arazisidir ve TOKİ kendi arazisine er ya da geç 750 dar gelirli hemşehrimiz için konut yapacaktır. Kurada çıkan 750 hemşehrimiz ile birlikte tüm İzmirli hemşehrilerimizle bu gerçekleri paylaşıyoruz. Hala CHP yalanlarına inanan bir kısım hemşehrimizi görmek bizi üzmektedir. Her şeye rağmen, biz inatla Karabağlar'da 750 dar gelirli hemşehrimiz için CHP ile mücadele etmeye ve kendilerini sıcak yuvalarına kavuşturma gayretimize kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

