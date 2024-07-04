Asılsız iddialar tek tek çürütüldü

DMM'nin yayınladığı Suriyeli sığınmacılarla ilgili ortaya atılan 28 yalan iddiaya tek tek cevaplardan bazıları şöyle:
İddia: Suriyeliler ev alarak vatandaş oluyor Gerçek:
Suriyeliler, 1927 yılında çıkarılan Mukabele-i Bilmisil Kanunu'ndan bugüne Türkiye'de ev, arazi gibi taşınmazlar edinememektedir.
İddia: Suriyeliler hastanede sıra beklemiyor Gerçek:
Bu iddialar için paylaşılan fotoğraflarda, hasta için "Yasal Öncelikli Hasta" ibaresi tamamen yanlış yorumlanıyor. Acil vakalar "Yasal Öncelikli Hasta" statüsünde sayılıyor. Yani Suriyelilere hastanelerde yasal bir öncelik tanımlanmamıştır.
İddia: Suriyeliler bayram tatili için ülkelerine gidip geliyorlar Gerçek:
Her bayram benzer iddialarla paylaşılan görüntüler, 2022 yılı öncesine aittir. 2022 yılının Nisan ayında İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla, Suriyelilere bayram izni verilmesi uygulaması sonlandırılmıştır.
İddia: Suriyelilerin tüp bebek masraflarını devlet karşılıyor Gerçek:
Geçici koruma kapsamındaki Suriyelileri kapsayan Sağlık Hizmeti Protokolü'nde yer almadığından dolayı tüp bebek tedavisinin ücretsiz olarak sunulması mümkün değildir.
İddia: TSK'ya Suriyeli subay ve astsubaylar alınıyor Gerçek:
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde vatandaşlığa sonradan kabul edilmiş olanlardan muvazzaf subay veya astsubay bulunmamaktadır.
İddia: Suriye'de mültecilerin geri dönüşü için yapılan evlerin bütçesi Türkiye tarafından karşılanıyor Gerçek:
Suriyelilerin gönüllü dönüşü için yürütülen projeler kapsamında, Suriye'nin kuzeyine yapılacak 240 bin evin tamamı, Katar devleti tarafından yapılmaktadır.
İddia: Suriyeliler özellikle Hatay'da çok fazla ev alarak bazı projelere hizmet ediyor Gerçek:
Hatay'da yabancılara mülk satışı, 1980 yılında yasaklanmıştır. Bakanlar Kurulu'nun 2011 yılında aldığı bir karar çerçevesinde, hazine arazilerinden bu tip mülk satışları tamamen yasaklanmıştır. Yine Bakanlar Kurulu'nun 27 Ekim 2008 tarihli kararı ile kamu yararı ve ülke güvenliği gerekçesiyle Hatay, Kilis, Mardin illerinde yabancıların taşınmaz edinimi yasaklanmıştır.
İddia: Suriyeliler vergi vermiyor Gerçek:
Suriyeli işyeri sahiplerinin vergi konusunda muafiyetleri veya ayrıcalığı yoktur. Ayrıca, ilgili birimler tarafından gerekli vergi denetimleri düzenli olarak yapılmaktadır.
İddia: Suriyelilere TOKİ'den ev veriliyor Gerçek:
Toplu Konut İdaresi