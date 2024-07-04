Irak’ın kuzeyindeki PKK inleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtında, bölücü terör örgütünce kullanılan, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve tesislerden oluşan 37 hedefin imha edildiğini açıkladı. MSB'nin açıklamasında Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde vurulan hedeflerde çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. MSB, yaptığı diğer bir açıklamada da Irak'ın kuzeyindeki köylere giren ve sivilleri kalkan yaparak askeri birliklere havan atışı yapan PKK'lı teröristlerin, Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurup köyleri ateşe verdiğini duyurdu. Öte yandan MSB, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristin, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde ise 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.